Пациент психиатрической больницы во Львове захватил заложников
05 августа 2017, 09:17
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Один из пациентов психиатрической лечебницы Львова в пятницу захватил заложников. По сообщениям информагентств, это произошло примерно в семь часов вечера.
Об инциденте сообщил один из работников учреждения. Он сказал, что в лечебнице, расположенной на улице Кульпарковской, пациент одного из отделений захватил заложников и удерживает их, угрожая физической расправой.
Первыми к месту происшествия прибыли сотрудники Управления патрульной полиции города Львова. Командир подразделения принял решение о штурме здания. Патрульным удалось локализовать преступника и освободить заложников. При этом незначительные ранения получили пять стражей правопорядка.
Злоумышленником оказался 30-летний житель Львова, находившийся в учреждении с 2013 года. Туда он был помещен по приговору суда после нанесения отцу 72 ножевых ранений. При этом мужчину уже отпускали домой, однако буквально сегодня вернули в учреждение по ходатайству родственников.
Примерно в 19.00 он начал вести себя неадекватно, заблокировал помещение с 76 пациентами, повредил имущество и разбил окна. Стеклом он ранил десять человек, из которых трое находятся в тяжелом состоянии. Всем им была оказана медпомощь.
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