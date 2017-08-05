Пациент психиатрической больницы во Львове захватил заложников‍

Один из пациентов психиатрической лечебницы Львова в пятницу захватил заложников. По сообщениям информагентств, это произошло примерно в семь часов вечера.

Об инциденте сообщил один из работников учреждения. Он сказал, что в лечебнице, расположенной на улице Кульпарковской, пациент одного из отделений захватил заложников и удерживает их, угрожая физической расправой.

Первыми к месту происшествия прибыли сотрудники Управления патрульной полиции города Львова. Командир подразделения принял решение о штурме здания. Патрульным удалось локализовать преступника и освободить заложников. При этом незначительные ранения получили пять стражей правопорядка.

Злоумышленником оказался 30-летний житель Львова, находившийся в учреждении с 2013 года. Туда он был помещен по приговору суда после нанесения отцу 72 ножевых ранений. При этом мужчину уже отпускали домой, однако буквально сегодня вернули в учреждение по ходатайству родственников.

Примерно в 19.00 он начал вести себя неадекватно, заблокировал помещение с 76 пациентами, повредил имущество и разбил окна. Стеклом он ранил десять человек, из которых трое находятся в тяжелом состоянии. Всем им была оказана медпомощь.