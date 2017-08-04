В России уже 35 лет вещает загадочная радиостанция, непонятно, кому принадлежащая, непонятно кому и что транслирующая

Коротковолновая радиостанция УВБ-76 вещает с 1982 года. Она круглосуточно передает в эфир непрерывный шум, изредка в эфир выходят голосовые сообщения. Журналисты ВВС попытались разобраться, зачем эта станция может быть нужна.

Любой человек в любой точке мира может слушать эту станцию, настроив радио на частоту 4625 кГц. Двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю она транслирует монотонный звук. Каждые несколько секунд к нему присоединяется второй тон, похожий на звучание горна. Затем гул продолжается. Звучит это так:

Один или два раза в неделю мужской или женский голос произносят слова на русском. Например вот такие: «Женя, Ульяна, Ольга, Зинаида. 80, 474. Дмитрий, Иван, Николай, Григорий, Иван. 66, 77, 09, 85». В январе 2013 года станция передала вот что: «МДЖБ объявлена команда 135».

Станцию прозвали «Жужжалка», или Buzzer. Сигнал передается из двух мест — из точек рядом с Санкт-Петербургом и под Москвой. Считается, что частота принадлежит российским вооруженным силам, хотя они никогда официально этого не признавали.

Вокруг станции собралось множество любителей теорий заговоров, которые пытаются расшифровать сообщения и их адресата. Догадок множество — от связи с подводными лодками до общения с инопланетянами.

Есть версия о том, что это часть системы «Периметр», которая в случае массированной атаки способна принять решение об адекватном ответном ударе самостоятельно. Возможно, это одна из номерных радиостанций, которые предположительно служат для связи сетей шпионов за границей (правда, ни одно правительство мира не признало их существование).

Еще одно предположение: постоянный гул используется чтобы показать, что частота занята. Сообщение же через УВБ-76 передадут только в случае военного вторжения — и в этом случае его смогут получить адресаты в самых отдаленных уголках Земли.