Крымчанин получил 3,5 года за флаг Украины над домом

В Крыму местного жителя Владимира Балуха приговорили к трем годам и семи месяцам колонии, сообщает Крымская правозащитная группа.

«4 августа судья Раздольненского районного суда приговорила украинского активиста Владимира Балуха к трем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии поселении и штрафу в размере 10 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Балух обвинен в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. Крымчанин свою вину не признал. Выступая 1 августа с последним словом он заявил, что уголовное дело против него сфабриковано, а его приговор будет обжалован в вышестоящих инстанциях.

В декабря 2013 года Балух вывесил над своим домом в крымском селе флаг Украины. 8 декабря прошлого года ФСБ сообщила, что в ходе обысков были найдены на крыше дома Балуха патроны и динамит. Крымчанин был задержан.