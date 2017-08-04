Скончался министр магии из фильмов о Гарри Поттере
- 04 августа 2017, 11:03
- 143
- 0
Люди в материале: Роберт Харди (1)
Метки: Общество (27047)
Подробности трагедии в Новобелице, в которой погиб 4-летний ребенок: муж разносил двор автомобилем специально (фото)
«Вода била до девятого этажа»: на Мазурова потоком воды вырвало люк — видеофакт (обновлено)
«Когда не пил, был хорошим мужем». Соседи и родственники об аварии, в которой пьяный водитель протаранил жену и сына
Дело гомельских таможенников. В наручниках оказались сразу два отдела
БТ: Солодуха сядет на шпагат, опираясь на стволы двух танков
Трагедия в Новобелице: после семейной ссоры муж пьяным сел за руль, убил сына и отправил в больницу жену
Самое обсуждаемое
В Гомеле невозможно отдать ребёнка в белорусскоязычный садик
Подробности трагедии в Новобелице, в которой погиб 4-летний ребенок: муж разносил двор автомобилем специально (фото)
Возле торгового центра «Мандарин Плаза» расширен проезд, сделана развязка для транспорта
Министр труда — о декрете №3: К концу 2018 года на каждого белоруса заведут ID-карту
Дело гомельских таможенников. В наручниках оказались сразу два отдела
Лукашенко обещает новую редакцию декрета «о тунеядцах» к 1 октября
Утром 1 августа самолёт Александра Лукашенко летал в Гомель