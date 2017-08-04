Скончался министр магии из фильмов о Гарри Поттере

В четверг, 3 августа, на 92-ом году жизни скончался известный английский актер Тимоти Сидни Роберт Харди.

О смерти сообщи дети. Дебютировав в кино в 1955 году, сыграв роль Кассио в фильме «Отелло», Харди прожил долгую и интересную жизнь в мире кино. За свою шестидесятилетнюю карьеру он сыграл огромное количество ролей. Большинство современных кинозрителей любят и помнят его по образу министра магии Корнелиуса Фаджа в цикле о Гарри Поттере.

Дети актера опубликовали официальное заявление, где говорится о том, что Роберта будут помнить не только как великолепного актера, но и «дотошного лингвиста, любителя музыки и литературного чемпиона». По их словам, Харди запомнится многим как высокоуважаемый историк и большой специалист по стрельбе из лука.