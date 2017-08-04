Мир техники 01.08 - 14.08:

Страшное ДТП в ФРГ: столкнулись 29 автомобилей, почти 30 пострадавших

  • 04 августа 2017, 10:22
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Информагентство Bild сообщает о массовом ДТП на скоростном шоссе Штутгарт-Мюнхен. Здесь столкнулись 29 автомобилей, при этом более 27 человек получили ранения разной степени тяжести. Один из них находится в опасном для жизни состоянии.


Движение на трассе было парализовано, в обоих направлениях образовались огромные пробки.


Столь массовую аварию спровоцировали дождь, неверный выбор участниками дорожного движения скоростного режима и плохая видимость. Спасатели продолжают работу на месте ДТП.



БелТА

Места: Мюнхен (15), Германия (57)

Метки: Авто (4300), Происшествия (10629)

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