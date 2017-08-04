Страшное ДТП в ФРГ: столкнулись 29 автомобилей, почти 30 пострадавших

Информагентство Bild сообщает о массовом ДТП на скоростном шоссе Штутгарт-Мюнхен. Здесь столкнулись 29 автомобилей, при этом более 27 человек получили ранения разной степени тяжести. Один из них находится в опасном для жизни состоянии.





Движение на трассе было парализовано, в обоих направлениях образовались огромные пробки.





Столь массовую аварию спровоцировали дождь, неверный выбор участниками дорожного движения скоростного режима и плохая видимость. Спасатели продолжают работу на месте ДТП.



