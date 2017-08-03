Опубликовано видео перестрелки в Мособлсуде, в которой погибла «банда ГТА»

«Банду ГТА» встретили пистолетами и стульями.

Момент нападения «банды ГТА» на полицейских в зале суда попал в объектив камеры видеонаблюдения. Чтобы сбежать, бандиты раскачали кабину лифта, в котором их вез конвой, и напали на сопровождение, обезоружив их и взяв в заложники. Бандиты по одному врывались в зал заседания, но попадали под огонь. При этом в зале находились несколько гражданских, один из них — в «аквариуме» для подсудимых. В Росгвардии уже заявили о грубейших нарушениях при конвоировании.

В распоряжении СМИ оказались кадры с камер видеонаблюдения из зала Мособлсуда, где члены прославившейся кровавыми убийствами «банды ГТА» 1 августа совершили попытку дерзкого побега.

На кадрах, которые публикует Пятый канал, можно рассмотреть атаку зала заседания на третьем этаже от начала до конца. Сюда бандиты, согласно официальным версиям, смогли прорваться после окончания судебного заседания.

Сначала сотрудники специальной роты охраны и конвоирования подозреваемых подмосковного МВД завели пятерых из девяти подсудимых членов «банды GTA» в спецлифт и стали спускаться в расположенное в подвале конвойное помещение. Между вторым и третьим этажами подсудимые стали раскачивать лифт, в результате чего кабина остановилась в шахте. После этого они напали на конвоиров, сумев завладеть ключами от наручников: они душили и избивали конвоиров, чтобы отобрать у них оружие.

Застрявший лифт пришлось вытаскивать дежурным электромеханикам. Они подняли кабину на третий этаж.

Как сообщали в ГУ МВД по Московской области, после открытия дверей нападавшие открыли огонь по сотруднику полиции и двум бойцам Росгвардии.

Однако, судя по кадрам, бандитам удалось сначала проникнуть в один из залов судов, где в этот момент находились один полицейский и трое гражданских, один из которых сидел в «аквариуме» для подсудимых.

Один из гражданских о чем-то говорит по городскому телефону, прикрепленному у двери, вешает трубку и выходит в коридор. Полицейский в это время спокойно стоит в зале. Вдруг в помещение забегает еще один полицейский в форме черного цвета, за ним бегом возвращается звонивший мужчина — видимо, в коридоре они увидели вооруженных нападавших. Полицейские в момент рассредоточиваются: один занимает позицию под столом у двери, а второй — за «аквариумом». Один из гражданских прячется под стол, а второй несколько секунд мечется по залу, хватает стул, видимо, чтобы им атаковать бандитов, но, увидев, как они врываются в зал, бросает его и выбегает из зала через заднюю дверь.

Бандиты врываются в зал по одному — где сразу же попадают под огонь полицейских и падают.

Находившиеся в зале полицейские не пострадали. После того как нападавшие затихают, стражи правопорядка выходят из своих укрытий, чтобы оценить обстановку.

В ходе перестрелки оказались уничтожены трое из пяти атаковавших здание Мособлсуда членов банды: брат уничтоженного главаря Холик Субханов, а также Абдумуким Мамадчонов и Мирзомавлон Мирзошарипов. Двое других бандитов, Зафарджон Гулямов и Умар Хасанов, получили серьезные ранения и находятся в реанимации. Четверо членов банды в нападении участие не принимали, поскольку не выходили из зала суда.

После произошедшего в здании Мособлсуда директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов заявил о грубейших ошибках при конвоировании опасных подсудимых. В частности, нарушение заключалось в том, что двое конвоиров повезли пятерых обвиняемых в лифте, несмотря на то что по инструкции их должны были вести по лестнице. Кроме того, вопреки инструкции в пять раз было снижено и число самих конвоиров: сопровождать членов банды должны были как минимум десять человек.

«За это и сотрудники, и руководство, я думаю, понесут ответственность», — заявлял ранее директор Росгвардии. О проведении проверки правил конвоирования уже заявили три ведомства: СК РФ, прокуратура и подмосковное управление МВД.

Кровавый след

История «банды GTA», которую так прозвали журналисты за схожий сюжет преступлений ее членов с популярной компьютерной игрой Grand Theft Auto (GTA), началась, как установило следствие, не позднее чем 7 марта 2012 года.

Уроженец Киргизии Ибайдулло Субханов (преступник имел фальшивый паспорт на имя Рустама Усманова) и Тахрир Баир Гуломов создали на территории Московской области устойчивую вооруженную банду с целью нападения на граждан. Субханов сначала привлек в банду своего брата Холика Субханова, а впоследствии и других членов: это были уроженцы Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Киргизии. Сценарий преступлений группировки был всегда одинаковым: на дорогу подкладывались шипы, а когда автомобиль с проколотыми колесами останавливался на обочине, из укрытия появлялись преступники и расстреливали людей в автомобиле.

При этом в свободное от преступлений время члены банды вели довольно порядочный образ жизни: они работали строителями, помощниками по хозяйству, водителями, а жили у своих работодателей в их домах в Подмосковье.

Пользуясь доверием местных жителей, некоторые члены группировки постепенно перевозили к себе членов своих семей. Так, с 2011 по 2014 год пенсионер Борис Завьялов предоставлял жилье на участке в деревне Раменского района Подмосковья двум членам группировки и их родственникам. В итоге после таких жильцов следователи обнаружили два трупа в отхожей яме и обломок пистолета. В похожей с Завьяловым ситуации из-за банды оказался начальник управления делами Генеральной прокуратуры России Алексей Староверов. Полностью накрыть банду правоохранителям удалось только в ноябре 2014 года в доме в подмосковном поселке Удельная.

При задержании погиб главарь банды Ибайдулло Субханов, который оказал яростное сопротивление. Членов банды обвиняют в 17 убийствах.