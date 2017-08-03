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«Я ему просто руку кинул, и все, давайте добазаримся». Ударивший корреспондента НТВ москвич объяснился на камеру — видеофакт

  • 03 августа 2017, 09:59
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Напавший на журналиста мужчина объяснился перед камерой.

Видеозапись его объяснений опубликовал телеканал НТВ:

«Слушайте, я готов принести извинения и денежную компенсацию. Давай добазаримся. Я не хотел. Просто я иду, и он мне какую-то гадость говорит, а я ему руку кинул, и все».

Ранее московская полиция задержала подозреваемого в нападении на корреспондента НТВ в парке Горького в Москве. Инцидент произошел в тот момент, когда в парке Горького бывшие военнослужащие отмечали день военно-воздушных войск. Представители правоохранительных органов говорят, что сам напавший к десантникам не принадлежит.


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