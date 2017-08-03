«Я ему просто руку кинул, и все, давайте добазаримся». Ударивший корреспондента НТВ москвич объяснился на камеру — видеофакт
- 03 августа 2017, 09:59
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