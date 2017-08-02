Мир техники 01.08 - 14.08:

Трамп подписал закон о новых санкциях против России

  • 02 августа 2017, 18:08
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Президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий введение дополнительных санкций против России, сообщили в Белом доме.

Обе палаты американского конгресса ранее поддержали законопроект, который также включает меры против Ирана и Северной Кореи.

В США высказывались опасения, что Трамп может наложить вето на законопроект.

Сам пакет представляет собой большой объем документов, который объединяет и дополняет уже действующие санкции.

Главное в новом законе — то, что он лишает президента возможности отменять санкции против России без разрешения конгресса.

Закон не вводит впрямую никаких новых мер и не обязывает президента их вводить. Однако предусматривает возможность введения новых санкций против инвесторов из любой страны, например за участие в сооружении российских экспортных трубопроводов.


Би-би-си

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