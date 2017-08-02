В ДТП погибла звезда Instagram Ольга Пронина, прославившаяся трюками на мотоцикле

Звезда Instagram Ольга Пронина умерла в результате ДТП во Владивостоке. Она не справилась с управлением BMW и на высокой скорости влетела в железное ограждение. Байк от мощнейшего удара разорвало на части, а мотоциклистка умерла на месте. Очевидцы говорят, что женщина, вероятно, пыталась снять очередной эффектный трюк на видеокамеру, пишет gazeta.ru.

В Instagram Ольга Пронина известна под псевдонимом monika9422. На ее страницу в популярном приложении подписано почти 180 тысяч человек, а снятые мотоциклисткой на экшен-камеру проезды набирали по 350 тысяч просмотров.









Судя по ее записям, Пронина пренебрегала элементарными правилами безопасности, постоянно ездила без экипировки и превышала разрешенную скорость. Любила скорость и риск, часто получала штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Друзья погибшей рассказывают, что у нее осталась 16-летняя дочь, а в последнее время Пронина работала парикмахером. В свободное время участвовала в мотогонках.





Фото — instagram.com/monika9422