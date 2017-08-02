Пьяный мужчина ударил корреспондента НТВ во время прямого включения с Дня ВДВ — видео
- 02 августа 2017, 15:24
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Люди в материале: Никита Развозжаев (1)
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