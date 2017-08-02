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«Ты живой, нет?» В сеть выложили видео с места перестрелки в Мособлсуде

  • 02 августа 2017, 10:27
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В интернете появилось видео с места перестрелки в Мособлсуде, которая произошла во вторник, первого августа.

Напомним, в ходе стрельбы были убиты трое обвиняемых по делу «банды GTA».

Кадры опубликованы в Telegram-канале Mash.

На них видны лежащие на полу нейтрализованные злоумышленники и пострадавший сотрудник полиции. «Ты живой, нет?» — спрашивают мужчину очевидцы. Они также интересуются состоянием обвиняемых, пишет lenta.ru.


naviny.by

Места: Москва (690)

Метки: Происшествия (10618)

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