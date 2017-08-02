В интернете появилась АУДИО-библиотека женских оргазмов

Создательницы библиотеки считают, что сексуальные сцены в кино и порно давно сформировали в обществе ложное представление о том, как выглядит и «звучит» женщина в постели: люди ждут от партнера какой-то театральщины и очень удивляются, когда этого не происходит.

Поэтому то, что мы видим, или, точнее, слышим — чисто просветительский проект, который «исследует разнообразие женского удовольствия и борется с мифами о сексуальной жизни».







Каждый может послушать реальные женские оргазмы и добавить свой трек, чтобы картинка была еще более полной.



