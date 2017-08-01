Подсудимые из «банды ГТА» разоружили конвой в Московском областном суде — все подробности

Завязалась перестрелка, пять человек ранены, трое убиты



1 августа в Московском областном суде должно было проходить обычное заседание по делу «банды ГТА». Это организованная преступная группа, которая нападала на водителей на трассах в Московской и Калужской областях с 2012-го по 2014 годы. По версии следствия, всего банда убила 17 человек и ранили еще двоих. Подсудимыми по делу в Мособлсуде проходят девять выходцев из Средней Азии. В зависимости от роли каждого, им инкриминируют бандитизм, убийство, разбой, незаконный оборот оружия, незаконное изготовление оружия и похищение документов. Заседания в Мособлсуде по этому делу начались в августе 2016 года, дело все еще далеко от вынесения приговора — в суде дело не дошло до прений сторон.



Работа Мособлсуда была прервана из-за стрельбы. Первые сообщения о перестрелке появились в соцсетях около 14:10. По данным «Московского Комсомольца», появившимся около 14:20, подсудимые по делу «банды ГТА» напали на конвой, после чего в здании прозвучали выстрелы. Как писал МК, нападение на конвой произошло в лифте.

«Медузе» в пресс-службе суда около 14:20 сказали, что весь персонал эвакуирован «в целях безопасности» и находится на улице. «Что происходит в самом здании суда мы не знаем, стоим на улице», — пояснили в пресс-службе.

Очевидцы сообщили о нескольких десятках выстрелов. По словам адвоката Софьи Рубасской, которая находилась в здании суда на другом заседании, всего прозвучало примерно 26 выстрелов. Она пояснила, что преступники отобрали оружие у конвоя и начали стрелять. Около 14:30 к суду подъехала «Скорая помощь».

В здании суда убили троих членов «банды ГТА». По данным анонимного источника «Интерфакса», правоохранители «нетрализовали» в Мособлсуде пятерых преступников (все — члены «банды ГТА»), напавших с огнестрельным оружием на конвойных. Позже «РИА Новости» сообщили, что в ходе перестрелки в суде были убиты четверо членов «банды ГТА». Еще через некоторое время МВД официально объявило о трех погибших. Двое подсудимых ранены. Имена погибших и раненых пока не сообщается.

В перестрелке пострадали сотрудники правоохранительных органов. По официальным данным МВД и Росгвардии, в перестрелке были ранены один боец Росгвардии (он получил огнестрельное ранение) и двое конвоиров

Около 15:20 сотрудники суда вернулись в здание, они не пострадали.

СК официально подтвердил информацию о нападении на конвоиров. По предварительным данным следствия, примерно в 13:50 двое конвоиров (в том числе одна женщина) сопровождали в лифте сразу пятерых подсудимых в наручниках. Один из подсудимых напал на конвойного и начал его душить. В результате подсудимые смогли освободиться и забрать оружие конвоиров, один из которых вызвал подкрепление из Росгвардии.

«На третьем этаже, где злоумышленников уже ждали сотрудники Росгвардии, завязалась перестрелка, в ходе которой один из сотрудников Росгвардии был ранен в плечо, трое подсудимых уничтожены, двое подсудимых с тяжелыми телесными повреждениями госпитализированы», — пояснили в СК.

Ведомство уже возбудило уголовное дело по ст. ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), п. «б» ч.4 ст. 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 313 УК РФ (покушение на побег из-под ареста или из-под стражи).