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В Мособлсуде убиты три члена «банды ГТА»

  • 01 августа 2017, 15:46
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При перестрелке в Мособлсуде убиты три фигуранта дела «банды ГТА». Об этом рассказали в МВД. Еще двое подсудимых ранены.

Ранее сообщалось, что в лифте суда подсудимые напали на конвоиров и завладели их оружием, после чего началась перестрелка. В Следственном комитете уточнили, что в лифте пятерых подсудимых сопровождали только двое конвоиров.

НТВ со ссылкой на Минздрав сообщает, что жизни двоих пострадавших судебных приставов ничего не угрожает. Позднее «Интерфаксу» рассказали, что у пострадавших мужчины и женщины нет огнестрельных ранений.

В МВД также сообщили, что ранение получил сотрудник Росгвардии, а двое полицейских получили травмы.

Пресс-секретарь суда Наталья Осипова заявила, что все эвакуированные после начала стрельбы уже вернулись в помещение.

  • Подсудимыми по делу «банды ГТА» проходят девять человек, их обвиняют в 17 убийствах и других преступлениях. По версии следствия, они в 2012–2014 годах нападали на водителей на подмосковных трассах.

Meduza

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