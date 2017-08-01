В Мособлсуде убиты три члена «банды ГТА»

При перестрелке в Мособлсуде убиты три фигуранта дела «банды ГТА». Об этом рассказали в МВД. Еще двое подсудимых ранены.

Ранее сообщалось, что в лифте суда подсудимые напали на конвоиров и завладели их оружием, после чего началась перестрелка. В Следственном комитете уточнили, что в лифте пятерых подсудимых сопровождали только двое конвоиров.

НТВ со ссылкой на Минздрав сообщает, что жизни двоих пострадавших судебных приставов ничего не угрожает. Позднее «Интерфаксу» рассказали, что у пострадавших мужчины и женщины нет огнестрельных ранений.

В МВД также сообщили, что ранение получил сотрудник Росгвардии, а двое полицейских получили травмы.

Пресс-секретарь суда Наталья Осипова заявила, что все эвакуированные после начала стрельбы уже вернулись в помещение.