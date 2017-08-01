Мир техники 01.08 - 14.08:

Трогательное видео: гигантская крыса отвела хозяина за палец посмотреть на своего детеныша

  • 01 августа 2017, 15:19
  • 5044
  • 1



Гигантская мама-крыса ведет хозяина за руку, чтобы показать ему своего детеныша.

Как отмечают на Reddit, скорее всего это гамбийская крыса — очень крупный вид грызунов с развитым интеллектом и хорошим обонянием. Благодаря этим качествам их тренируют для поиска мин в Камбодже.


Мeduza

Метки: Шапито (153)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


Самое читаемое