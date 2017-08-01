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Захватывающее ограбление в стиле «Форсаж»: в Голландии задержана банда, укравшая партию iPhone из едущего грузовика (видео)

  • 01 августа 2017, 14:55
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Правоохранители Нидерландов задержали банду грабителей, подозреваемых в хищении партии смартфонов iPhone на сумму около 500 000 евро. Пятеро злоумышленников, похоже, использовали каскадерские навыки, с которыми они познакомились при просмотре фильма «Форсаж».

Граждане Румынии в возрасте от 33 до 43 лет напали на транспортное средство 24 июля в темное время суток. Это произошло недалеко от городка Хорст. Для ограбления мужчины использовали модифицированный фургон.

Один из нападавших залез в кузов прямо на ходу и сбрасывал коробки с телефонами в отверстие в крыше фургона. Полиция даже не поверила вначале, что такое вообще возможно.

Однако факт остается фактом: вся добыча была спрятана в том самом подозрительном фургоне. Тем более водитель грузовика, по его словам, нигде не останавливался.

К тому же в копилке правоохранителей есть информация о 17 похожих случаях, произошедших в разных уголках Европы.

Несколько лет назад подобное ограбление было заснято на видео:

Оно доказывает, что изобретательности преступников нет предела.


БелТА

Места: Голландия (5)

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