Умер актер и драматург Сэм Шепард

Американский актер и драматург, лауреат Пулитцеровской премии Сэм Шепард скончался на 74-м году жизни. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает Аssociated Рress.
Как рассказал представитель семьи Шепарда, он умер 27 июля от
осложнений, связанных с болезнью Лу Герига (бокового амиотрофического
склероза).
Шепард снялся в нескольких десятках фильмов, среди которых «Фрэнсис»,
«Париж, Техас», «Стальные магнолии», «Дело о пеликанах», «Дневник
памяти», «Пароль „Рыба-меч“», «Черный ястреб», «Как трусливый Роберт
Форд убил Джесси Джеймса». В 1984 году был номинирован на «Оскар» за
роль второго плана в картине «Парни что надо». Последней актерской
работой Шепарда стала роль в сериале «Родословная».
Сэм Шепард также автор нескольких десятков пьес — «Безумие любви»,
«Настоящий Запад», «Проклятье голодающего класса», «Век луны» и других. В
1979 году получил Пулитцеровскую премию за драму «Погребенное дитя».
Он автор сценария к таким фильмам, как «Париж, Техас», «Почему дураки
влюбляются», «Забриски-пойнт» (соавтор, вместе с Тонино Гуэра и
Микеланджело Антониони) и другие. В 1994 году на экраны вышла его
режиссерская работа — вестерн «Язык молчания».
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