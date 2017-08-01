Лос-Анджелес примет Олимпиаду-2028

В понедельник, 31 июля, поздно вечером стало известно, что Международный олимпийский комитет объявил о договоренности проведения Летних Олимпийских игр, которые должны пройти в 2024-м и 2028-м годах.

Как отмечается, первую в этом списке Олимпиаду примет Париж, вторую — Лос-Анджелес.

Интересно, что эти города в качестве олимпийских столиц были названы еще 11 июля. Однако не было ясно кто из них примет какие Игры.

И у французской столицы, и у американского мегаполиса есть опыт проведения таких соревнований: Париж принимал Олимпиаду в 1924 году, а Лос-Анджелес — в 1984.

Напомним, ближайшие летние Игры пройдут в 2020 году в Токио.