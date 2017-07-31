В Подмосковье актер Алексей Гришин попал в смертельное ДТП

Алексей Гришин, российский актер театра и кино, попал в дорожно-транспортное происшествие в Московской области и получил травмы, а его товарищ, находившийся за рулем, погиб.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области подтвердили факт ДТП, не уточнив имени пострадавшего.

Актера доставили в больницу с травмами. Характер повреждений собеседник РИА «Новости» не уточнил.

По данным полиции, авария произошел на 5-м километре автодороги Герасимиха-Рахманово. Погиб водитель 1975 года рождения и пострадал пассажир 1974 года рождения (год рождения Гришина). После госпитализации пострадавшему назначили амбулаторное лечение.