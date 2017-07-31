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Китаянка изменила внешность, чтобы не выплачивать кредит

  • 31 июля 2017, 11:14
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Жительница города Ухань (КНР) сделала себе пластическую операцию, чтобы не выплачивать кредит в размере примерно 3,7 млн долларов (25 млн юаней). Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Суд обязал 59-летнюю Чжу Нацзюань рассчитаться с кредиторами, однако она решила поступить по-своему. Для этого женщина изменила внешность и попыталась скрыться от правосудия. 

Спустя некоторое время она была задержана на вокзале при попытке купить билеты на поезд по чужому паспорту. Нацзюань узнали с большим трудом, поскольку после операции она стала выглядеть примерно на 20 лет моложе. 

В китайском городе Ухань за минувшие семь месяцев 2017 года были задержаны около 180 человек, уклонявшихся от погашения кредита.


БелТА

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