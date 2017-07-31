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В Сирии погиб корреспондент Russia Today

  • 31 июля 2017, 11:17
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В Сирии в результате обстрела погиб журналист Халед аль-Хатыб, который сотрудничал с арабской редакцией российского канала RT.

Корреспондент попал под обстрел в районе города Сохна на востоке провинции Хомс. Он освещал операцию сирийских войск.

На сайте RT утверждается, что к обстрелу причастны боевики «Исламской государства». РИА «Новости» утверждает, что также был ранен оператор, работавший с журналистом.


Наша Нiва

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