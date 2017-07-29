В Черном море перевернулся сухогруз, пять человек пропали

Черном море в нейтральных водах перевернулся сухогруз, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах морского поиска.

По информации агентства, четыре члена экипажа были спасены. Спасатели ищут еще пятерых моряков. Ранее сообщалось о спасении трех человек.

Как сообщает РИА Новости, судно перевернулось в 40 километрах к югу от Алупки.

Судно называется «Анда», оно ходит под флагом Того. На его борту находилось 24 тонны пшеницы. Среди членов экипажа есть индийцы и сирийцы.

«Поисково-спасательные работы осложнены сильным штормом. Волны достигают 3-5 метров», — отметил собеседник агентства.

29 июля МЧС по Крыму объявило штормовое предупреждение в регионе с ветром до 20-25 метров в секунду.