КНДР запустила еще одну межконтинентальную баллистическую ракету

КНДР провела еще один запуск межконтинентальной баллистической ракеты, сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Ракета была запущена в 23:41 по северокорейскому времени (15:41 по Гринвичу) из провинции Чагандо на севере страны, сообщает южнокорейское агентство Йонхап, отмечает Би-би-си.

В начале июля Пхеньян заявил, что впервые провел испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

По словам главного секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, нынешняя ракета летела около 45 минут — дольше, чем МБР, протестированная ранее.

Суга сообщил, что она упала в море в исключительной экономической зоне Японии, но не в территориальных водах страны.

Этот запуск стал очередным в серии испытаний, проведенным вопреки резолюции ООН.