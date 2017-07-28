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В Нью-Йорке за $30 тысяч продали рисунок Трампа

  • 28 июля 2017, 13:30
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Любительский рисунок президента США Дональда Трампа продали за 30 тысяч долларов на аукционе Nate D. Sanders Auctions в Нью-Йорке.

Картина президента незамысловатая. На белом листе Трамп нарисовал фломастером высотки, среди которых и один из его небоскребов. Под зданиями, скорее всего, река, а может, дорога. Завершен ансамбль подписью президента.

Торги начинались с 9 тысяч долларов. Имя покупателя не сообщается.


Максим Вильтовский, СБ - Беларусь сегодня

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