В Нью-Йорке за $30 тысяч продали рисунок Трампа

Любительский рисунок президента США Дональда Трампа продали за 30 тысяч долларов на аукционе Nate D. Sanders Auctions в Нью-Йорке.

Картина президента незамысловатая. На белом листе Трамп нарисовал фломастером высотки, среди которых и один из его небоскребов. Под зданиями, скорее всего, река, а может, дорога. Завершен ансамбль подписью президента.

Торги начинались с 9 тысяч долларов. Имя покупателя не сообщается.