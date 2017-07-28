Россия лишила США посольской дачи и велела сократить количество дипломатов

Россия потребовала, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в РФ дипломатов и технических сотрудников до 455 человек — столько россиян, по утверждению МИД РФ, работают в дипломатических учреждениях на территории США.

Кроме того, с 1 августа Россия «приостанавливает использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору».

В МИД РФ связали решение с новым законом о санкциях против России, принятие которого в Конгрессе США «еще раз подтверждает крайнюю агрессивность Соединенных Штатов в международных делах».

Закон, как сказано в сообщении, нацелен на «ограничение взаимодействия зарубежных партнеров с Россией» и создание «недобросовестных конкурентных преимуществ для США в глобальной экономике».

Несмотря на постоянные выпады Вашингтона, мы вели и ведем себя ответственно и сдержанно, до сих пор не отвечали на явные провокации. Однако последние события свидетельствуют о том, что в известных кругах Соединенных Штатов закрепились русофобия и курс на открытую конфронтацию с нашей страной. МИД РФ