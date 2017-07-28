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Россия лишила США посольской дачи и велела сократить количество дипломатов

  • 28 июля 2017, 12:39
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Россия потребовала, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в РФ дипломатов и технических сотрудников до 455 человек — столько россиян, по утверждению МИД РФ, работают в дипломатических учреждениях на территории США.

Кроме того, с 1 августа Россия «приостанавливает использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору».

В МИД РФ связали решение с новым законом о санкциях против России, принятие которого в Конгрессе США «еще раз подтверждает крайнюю агрессивность Соединенных Штатов в международных делах».

Закон, как сказано в сообщении, нацелен на «ограничение взаимодействия зарубежных партнеров с Россией» и создание «недобросовестных конкурентных преимуществ для США в глобальной экономике».

Несмотря на постоянные выпады Вашингтона, мы вели и ведем себя ответственно и сдержанно, до сих пор не отвечали на явные провокации. Однако последние события свидетельствуют о том, что в известных кругах Соединенных Штатов закрепились русофобия и курс на открытую конфронтацию с нашей страной.

МИД РФ
  • В конце 2016 года власти США выслали из страны 35 российских дипломатов и закрыли две российские посольские дачи. Это было сделано в ответ на предполагаемое вмешательство России в ход выборов президента США. 
  • Сразу после этого МИД предложил президенту Владимиру Путину в ответ выслать из России 35 американских дипломатов и лишить США посольской дачи и складов в Москве, однако Путин отказался это сделать. Он объяснил, что Россия будет в дальнейшем строить отношения с администрацией Дональда Трампа, а не Барака Обамы, при котором были введены эти санкции. 
  • 27 июля «Коммерсант» сообщил, что МИД РФ снова рассматривает возможность сокращения количества американских дипломатов и закрытия дачи Серебряном бору. Как пояснили источники газеты, новый американский закон о санкциях против РФ делает практически невозможным возвращение России отобранной дипломатической недвижимости. 
  • В середине месяца представитель МИД Мария Захарова говорила, что «численный состав посольства США в Москве очень сильно превышает количество наших посольских работников в Вашингтоне», и Россия может «просто уравнять персонал» в качестве одной из ответных мер.

Meduza

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