Девушку в Пакистане изнасиловали из мести по приказу совета села

Около 20 мужчин в пакистанском Мултане были арестованы за приказ изнасиловать девочку-подростка в отместку за изнасилование, которое якобы совершил ее брат.

Полиция заявила, что семьи двух девочек связаны между собой и принимали совместное решение о том, что делать.

«Джинга [деревенский совет] распорядился изнасиловать 16-летнюю девочку в качестве наказания, так как ее брат изнасиловал 12-летнюю», — сказал полицейский чиновник Аллах Бакш агенству Франс пресс.

Он рассказал, что в начале июля в сельский совет обратился человек, который заявил, что его 12-летняя сестра была изнасилована кузеном. Совет, выслушав жалобу, приказал заявителю изнасиловать сестру обвиняемого в ответ — что, как утверждают в полиции, он и совершил.

Пакистанская газета Dawn написала, что девушка была вынуждена предстать перед группой и была изнасилована на их глазах и в присутствии собственных родителей.

Матери двух девочек позже подали жалобы в местный полицейский участок. В обоих случаях медицинские осмотры подтвердили факт изнасилования.

Другой полицейский, Ахсан Юнас, сказал Би-би-си, что первой изнасилованной девочке было 12-14 лет, а жертве ответного изнасилования — 16 или 17 лет.

Он сказал, что полиция зарегистрировала жалобу против 25 человек, и что подозреваемый, обвиняемый в изнасиловании 12-летнего ребенка, все еще на свободе.

Хотя в некоторых сообщениях говорится, что изнасилование приказала совершить джирга (деревенский совет), источники Би-би-си сообщили, что эта группа фактически была собрана представителями двух семей.

Джирга — совет, образованный из местных старейшин — часто разрешает споры в селах Пакистана. Но эти советы считаются незаконными и были осуждены за ряд спорных решений, в том числе за приказы об изнасилованиях из мести, а также о так называемых «убийствах чести».

В 2002 году джирга приказала изнасиловать 28-летнюю Мухтару Май, чей 12-летний брат был обвинен в романе с более старшей женщиной.

Май привела своих насильников в суд — акт чрезвычайного мужества в Пакистане, где жертвы сексуального насилия по-прежнему становятся изгоями.

Когда их приговоры были отменены Верховным судом Пакистана, ей предложили бежать из страны. Однако она предпочла остаться в своей деревне и открыла школу для девочек и убежище для женщин, ставших жертвами изнасилований.

Май стала известной правозащитницей, а ее история легла в основу оперы «Thumbprint», поставленной в Нью-Йорке в 2014 году.

Фото — по словам местного жителя, именно в этом доме девочка была изнасилована из мести