В России кандидаты от партии Жириновского внесли в финансовые отчеты расходы «на девок румяных» и «откаты»

Расходы на «девок румяных» и «откаты» появились в финансовых отчетах четверых кандидатов в муниципальные депутаты от партии ЛДПР, которые они подали в избирком, из-за их невнимательности и желания поскорей зарегистрироваться, пояснили «Новой газете» в партии.

«Ребята скачали эту форму на каком-то сайте. Они дружат друг с другом, хорошо общаются, и вместе занимались сбором документов. Кто-то поделился ссылкой на примерную форму финансового отчета. Они скачали документ и не посмотрели последние пункты, первые пошли регистрироваться. Так мне рассказал один из них», — пояснил депутат Госдумы от ЛДПР, бывший координатор московского отделения партии Борис Чернышов.

При этом собеседник не увидел нарушений в том, что трое из кандидатов, которые подали документы не по форме, были зарегистрированы избиркомом в качестве кандидатов.

«Что не так? Там дополнительные данные. В дополнительных данных я могу написать, что я потратил 20 тысяч рублей на скрепки», — отметил Чернышов.

Юрист «Открытой России» Евгений Порошин пояснил «Новой газете», что данная форма не может быть изменена и содержать дополнительные сведения. «Кандидаты так или иначе распределяют свои расходы по имеющимся строкам, которые покрывают все возможные расходы на избирательную компанию. Для тех же самых канцелярских скрепкок есть пункт "оплата иных расходов"», — сказал он.