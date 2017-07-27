Путин подписал закон, запрещающий уклонистам от армии работать на госслужбе 10 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает 10 лет работать на государственной и муниципальной службе гражданам, не прошедшим военную службу по призыву без законных на то оснований.
Соответствующий документ опубликован 26 июля на официальном портале правовой информации.
В 2014 году в России был принят закон о бессрочном запрете уклонистам работать на государство, однако позднее Конституционный суд РФ счел эту норму не соответствующей Основному закону страны. Согласно опубликованному 26 июля закону, уклонившиеся от службы в армии граждане РФ смогут сделать карьеру на госслужбе через 10 лет после нарушения с их стороны закона «О муниципальной службе в РФ».
Закон обязывает военные комиссариаты уведомлять глав государственных и муниципальных органов о наличии у них уклонистов. Эти органы должны будут отчитываться об увольнении таких сотрудников. В законе также прописан порядок участия граждан в заседании призывной комиссии при вынесении соответствующего заключения.
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