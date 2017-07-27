Видеофакт: в США самолет упал на шоссе, четыре человека погибли
- 27 июля 2017, 11:45
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Места: США (187)
Метки: Происшествия (10593)
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