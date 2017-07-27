Стройка 24.07 - 31.07:

Видеофакт: в США самолет упал на шоссе, четыре человека погибли

  • 27 июля 2017, 11:45
  • 43
  • 0



В американском штате Юта легкомоторный самолет рухнул на шоссе, погибли четыре человека. Об этом говорится в официальном сообщении Департамента общественной безопасности штата.

«Подтверждено: четыре летальных случая в результате авиакатастрофы в районе Ривердэйл. Работаем над тем, чтобы сообщить семьям», — говорится сообщении на официальной странице Департамента в Twitter.


Позже Департамент проинформировал, что погибшие были семейными парами.


Naviny.by

Места: США (187)

Метки: Происшествия (10593)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 27.07 - 27.07:

Самое читаемое