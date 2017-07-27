Видеофакт: в США самолет упал на шоссе, четыре человека погибли

В американском штате Юта легкомоторный самолет рухнул на шоссе, погибли четыре человека. Об этом говорится в официальном сообщении Департамента общественной безопасности штата.

«Подтверждено: четыре летальных случая в результате авиакатастрофы в районе Ривердэйл. Работаем над тем, чтобы сообщить семьям», — говорится сообщении на официальной странице Департамента в Twitter.





Позже Департамент проинформировал, что погибшие были семейными парами.