У Анджелины Джоли после развода с Брэдом Питтом парализовало половину лица

«Иногда замужние женщины думают о себе в последнюю очередь, пока это не скажется на их здоровье», — призналась она.

Анджелина Джоли в интервью журналу Vanity Fair рассказала о трудных временах, которые ей пришлось пережить после расставания с Брэдом Питтом, и о возникших у нее проблемах со здоровьем.

«Иногда замужние женщины думают о себе в последнюю очередь, пока это не скажется на их здоровье», — призналась она. У Джоли из-за стресса началась гипертония и паралич лицевого нерва, который затронул половину лица. Справиться с параличом ей помогло иглоукалывание; сейчас, по словам голливудской звезды, она полностью «контролирует свою жизнь и здоровье».

Последние месяцы совместной жизни с Питтом актриса назвала «тяжелейшим временем». «Нам обоим стал необходим воздух», — рассказала она.

Не сойти с ума Джоли, по ее словам, помогла забота о детях. Она вспоминает, как в течение девяти месяцев «просто пыталась быть хорошей домохозяйкой: убирала за собаками, мыла посуду и читала детям сказки на ночь».

Дети у звездной четы постепенно восстанавливаются после разрыва родителей. «Я не хочу, чтобы дети тревожились за меня. Им нужно знать, что все будет в порядке», — говорит актриса.

Одна из самых знаменитых голливудских пар заявила о разводе в сентябре прошлого года. Джоли и Питт поженились в августе 2014-го, прожив до этого вместе 10 лет. У них шестеро детей: трое приемных и трое биологических.

Инициатором развода стала Джоли, указав в качестве причины «непримиримые разногласия» с супругом.