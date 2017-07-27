Кроссовки с Aliexpress, World of Tanks и видео «для взрослых». Как пользуются Интернетом руководители Северной Кореи, где выход в Сеть для простых смертных запрещен

У ограниченной группы руководящих чинов в Северной Корее есть доступ к интернету и всем популярным сайтам мира. Об этом говорят результаты исследования Recorded Future и Team Cymru. Какие сервисы посещает северокорейская элита и как выглядит «суррогат интернета» для остальных граждан страны — в материале «Газеты.Ru».

Когда речь заходит о Северной Корее и интернете, на ум сразу приходит тотальная изоляция и оторванность от глобального сетевого сообщества. Тем не менее, согласно аналитическому докладу от Recorded Future и Team Cymru, политическая элита КНДР ведет вполне обычную интернет-жизнь: заходит в социальные сети, делает покупки на Amazon, качает торренты, слушает музыку в iTunes и играет в онлайн-игры.

Исследование проводилось в период с 1 апреля по 6 июля 2017 года. По его итогам эксперты сделали вывод, что высшие чины Северной Кореи «не так уж отличаются» от западных пользователей.

Доступ есть, но не у всех

В Северной Корее доступ к интернету в общем понимании имеют только некоторые правительственные чиновники, представители органов власти, а также ученые и студенты университетов, которые занимаются серьезными исследованиями.

Все остальные северокорейские пользователи могут подключиться к интранету под названием «Кванмен» (Kwangmyong).

По большому счету это один большой портал, не связанный с глобальной паутиной, включающий в себя сайты с пропагандистской литературой, а также естественно-научными и техническими текстами.

Подключиться к «Кванмен» из дома невозможно — доступ к этому интранету есть только в учреждениях. Выйти из него в «западный» интернет нельзя, как и войти в него из других стран мира — взломать «Кванмен» хакерам пока что не удалось.

Войти в «Кванмен» можно через телефонные линии с помощью Dial-Up, зато доступ к нему является неограниченным и бесплатным в течение всего дня.

Однако высшие чины Северной Кореи и члены семьи главы государства Ким Чен Ына могут заходить в интернет и пользоваться теми же ресурсами, что и остальной мир. Исследование отмечает, что количество людей с особым доступом варьируется в разных источниках от «очень небольшой верхушки власти» до «дюжины семей».

«Наш анализ демонстрирует, что ограниченное количество руководителей и правящей элиты в Северной Корее с доступом к интернету активно общается в западных популярных социальных сетях, регулярно читает международные новости, а также смотрит видео онлайн и играет в игры», — говорится в докладе.

Исследователи выяснили, что чаще всего северокорейские лидеры посещают Facebook, Google и Baidu, а также Instagram. В их среде также популярны интернет-магазины Alibaba и Amazon.

При этом 65% всей интернет-активности элиты Северной Кореи приходится на игры и стриминговые сервисы. В основном она пользуется китайским видеохостингом Youku, а также протоколом BitTorrent для скачивания мультимедийного контента.

Аналитики отметили, что северокорейские руководители любят игры с мультиплеером и отдают предпочтение популярной World Of Tanks от белорусских разработчиков.

Согласно полученным данным, высокопоставленные пользователи Северной Кореи чаще всего выходят в интернет в понедельник и вторник в период с 9 утра и до 8 вечера.

Подозрительная активность

Доклад также выявил дилетантское отношение к защите данных и использованию сервисов-анонимайзеров среди тех, кто имеет доступ к интернету.

Например, один из северокорейских пользователей на протяжении трех месяцев заходил в браузер Tor, чтобы прятать свои следы пребывания в сети, но затем становился на раздачу торрент-файлов и покидал Tor.

Из-за такой любительской обфускации аналитики смогли обнаружить, чем занимались пользователи, думая, что они под надежной защитой VPN-сервисов.

Например, некоторые пользовались анонимайзерами для проверки почты Gmail, постинга в Twitter, а также просмотра «взрослого» контента.

Другие регулярно посещали сайты по тематике красоты и здоровья, покупали дорогие кроссовки в интернет-магазинах, а также читали доклады по кибербезопасности от ведущих компаний в этой области.

Кроме того, исследователи смогли засечь, что начиная с 17 мая кто-то начал активно майнить биткоины. Это событие может быть напрямую связано со вспышкой вируса WannaCry, который случился незадолго до этого — Агентство национальной безопасности США подозревало в глобальной кибератаке именно Северную Корею. Тем не менее авторы исследования не нашли никаких доказательств причастности или другой незаконной активности со стороны северокорейских пользователей.