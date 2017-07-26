Суд обязал СБУ завести уголовное дело против Порошенко

В Киеве Печерский районный суд обязал Службу безопасности Украины (СБУ) возбудить уголовное дело о госизмене против президента страны Петра Порошенко. Соответствующее решение суда опубликовал в Facebook экс-заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин.

Суд принял решение на основании заявления самого Кузьмина. По его словам, Порошенко с 2013 года по 2017 год посредством принадлежащей ему Липецкой фабрики Roshen «финансировал российскую армию», с которой украинский президент, «по его же словам, воюет в Донбассе как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины».

Кузьмин подчеркнул, что Служба безопасности Украины отказалась заводить дело по данному факту. Он пояснил, что ведомство мотивировало свой отказ тем, что Порошенко ничего не нарушал, так как Украина не вводила санкции, которые бы налагали ограничения на деятельность липецкого Roshen, работающего на территории России.

Помимо этого, по словам Кузьмина, сотрудники СБУ пригрозили ему ответственностью за клевету и оскорбление. В ответ экс-заместитель генпрокурора направил заявление о привлечении его к дисциплинарной ответственности.

В июне лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что президент Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман «зарабатывают на войне» и «ведут бизнес с оккупантами».

Липецкая кондитерская фабрика Roshen, склад готовой продукции и торговый дом ООО «Рошен» полностью прекратили работу на территории России 20 июня. Производство было остановлено 1 апреля 2017 года.

В январе 2017 года холдинг объявил, что закрывает фабрику в Липецке по «политическо-экономическим причинам». Причиной закрытия в компании назвали резкое снижение ассортимента продукции, после введенного в 2013 году Роспотребнадзором запрета на экспорт продукции Roshen в Россию с Украины. Также в компании заявляли о препятствиях «росту представленности продукции на полках магазинов».

В апреле 2015 года в отношении липецкого отделения Roshen завели уголовное дело по ч. 5 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие заявило о хищении при строительстве фабрики 180 млн руб.