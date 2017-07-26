В Литве за бешеные деньги скупают мухоморы

В ряде региональных газет и порталов Литвы появились объявления, в которых за килограмм сушеных шапочек ядовитых грибов предлагают 150 евро.
Сам скупщик говорит, что перепродает мухоморы за границу, где они
востребованы из-за своих целебных свойств, а вот фитотерапевт, фармацевт
Виргилиус Скиркявичус отмечает, что мухомор обладает галлюциногенными
свойствами.
Продают за границу
«По всей Литве скупаем сушеные красные мухоморы. Килограмм — 150 евро
», - появилось объявление в одной из районных газет в Лаздияй. Автор
объявления Арнольдас Скирымас в интервью DELFI говорит, что грибы
перепродает. Он выразил удовлетворение тем, что в Литве он один скупает
опасные грибы, поэтому конкуренции нет, однако и людей, которые бы
собирали подобный тип грибов, также не хватает. Так что этот заработок
ему сложно назвать золотой жилой.
«Цена установлена такая, чтобы люди интересовались, звонили.
В прошлом году цена была ниже, однако когда люди начали собирать,
сушить, то поняли, что это серьезная работа, и не такая уж простая, как
может показаться », - говорит он. По словам предпринимателя, многое
зависит от погодных условий, грибной ли год и т.д. Он говорит,
что купленные грибы перепродает за рубежом: «Самые большие рынки —
австрийский, немецкий и американский. Скажем, в Австрии есть люди или
семьи, целые семейные предприятия, где трудно отличить, являются ли они
юридическим лицом, или просто это группа людей, занятых в нетрадиционной
медицине, которые и скупают сырье ».
Очень опасный гриб
Тем временем многолетний президент ассоциации грибоводов
и переработчиков Гинтаутас Милюс не слышал, чтобы кто-нибудь в Литве
скупал мухоморы. «Я помню, в детстве мухоморы мы собирали для
отпугивания мух, когда не хватало химикатов. Каким-то образом грибы
выдавливали и поливали стены, но в остальном я не слышал, чтобы кто-то
их скупал », - сказал он.
Г. Милюсу скупка мухоморов очень удивила, потому что это очень
ядовитый гриб. «Я слышал о его целебных свойствах, но я не могу сказать
конкретно. Наверное, каждую отраву разумно можно использовать, чтобы
получить что-то полезное, но я считаю, что это очень сложная вещь. Даже
прикосновение к мухомору может иметь серьезные последствия, надо долго
мыть руки », - отмечает эксперт.
Фитотерапевт, фармацевт Виргиниюс Скмркявичус признается: первая
мысль, которая к нему пришла, когда он услышал о скупке красных
мухоморов, их галлюциногенный эффект. «Этот гриб вызывает галлюцинации.
И только после этого мы можем говорить о его целебных свойствах. Таким
образом, все это странно. У тех, кто скупает, могут быть другие
объяснения, я не хочу никого подозревать. Хотя мне интересно, зачем
покупать, так как это не группа ученых, которая скупает грибы, чтобы
делать какие-то исследования. Кто-то это просто так придумал.
Но я не хочу никого подозревать »,
- повторил он.
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