В Литве за бешеные деньги скупают мухоморы

В ряде региональных газет и порталов Литвы появились объявления, в которых за килограмм сушеных шапочек ядовитых грибов предлагают 150 евро.

Сам скупщик говорит, что перепродает мухоморы за границу, где они востребованы из-за своих целебных свойств, а вот фитотерапевт, фармацевт Виргилиус Скиркявичус отмечает, что мухомор обладает галлюциногенными свойствами.

Продают за границу

«По всей Литве скупаем сушеные красные мухоморы. Килограмм — 150 евро », - появилось объявление в одной из районных газет в Лаздияй. Автор объявления Арнольдас Скирымас в интервью DELFI говорит, что грибы перепродает. Он выразил удовлетворение тем, что в Литве он один скупает опасные грибы, поэтому конкуренции нет, однако и людей, которые бы собирали подобный тип грибов, также не хватает. Так что этот заработок ему сложно назвать золотой жилой.





«Цена установлена такая, чтобы люди интересовались, звонили. В прошлом году цена была ниже, однако когда люди начали собирать, сушить, то поняли, что это серьезная работа, и не такая уж простая, как может показаться », - говорит он. По словам предпринимателя, многое зависит от погодных условий, грибной ли год и т.д. Он говорит, что купленные грибы перепродает за рубежом: «Самые большие рынки — австрийский, немецкий и американский. Скажем, в Австрии есть люди или семьи, целые семейные предприятия, где трудно отличить, являются ли они юридическим лицом, или просто это группа людей, занятых в нетрадиционной медицине, которые и скупают сырье ».

Очень опасный гриб

Тем временем многолетний президент ассоциации грибоводов и переработчиков Гинтаутас Милюс не слышал, чтобы кто-нибудь в Литве скупал мухоморы. «Я помню, в детстве мухоморы мы собирали для отпугивания мух, когда не хватало химикатов. Каким-то образом грибы выдавливали и поливали стены, но в остальном я не слышал, чтобы кто-то их скупал », - сказал он.

Г. Милюсу скупка мухоморов очень удивила, потому что это очень ядовитый гриб. «Я слышал о его целебных свойствах, но я не могу сказать конкретно. Наверное, каждую отраву разумно можно использовать, чтобы получить что-то полезное, но я считаю, что это очень сложная вещь. Даже прикосновение к мухомору может иметь серьезные последствия, надо долго мыть руки », - отмечает эксперт.

Фитотерапевт, фармацевт Виргиниюс Скмркявичус признается: первая мысль, которая к нему пришла, когда он услышал о скупке красных мухоморов, их галлюциногенный эффект. «Этот гриб вызывает галлюцинации. И только после этого мы можем говорить о его целебных свойствах. Таким образом, все это странно. У тех, кто скупает, могут быть другие объяснения, я не хочу никого подозревать. Хотя мне интересно, зачем покупать, так как это не группа ученых, которая скупает грибы, чтобы делать какие-то исследования. Кто-то это просто так придумал. Но я не хочу никого подозревать », - повторил он.