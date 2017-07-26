В Telegram появилась возможность отправлять фото и видео, которые впоследствии исчезают

Пользователи Telegram смогут отправлять исчезающие фото и видео в чаты, сообщается в блоге компании.

Чтобы медиафайлы автоматически удалялись, надо установить таймер, нажав на значок с изображением часов при выборе изображения или видео для отправки. Если собеседник захочет сделать скриншот файла, пользователю придет об этом уведомление.

В мессенджере также существует функция «секретный чат», где сообщения удаляются и не остаются в облаке программы после разговора.