«Евровидение-2018»: стали известны даты и место проведения конкурса

Международный песенный конкурс «Евровидение-2018» пройдет в Лиссабоне. Такое решение приняли Европейский вещательный союз и португальское телевидение.

На проведение конкурса у себя кроме португальской столицы претендовали еще пять городов.

Полуфиналы пройдут 8 и 10 мая, финал — 12 мая.

Как отмечает Sputnik, национальные отборы стартуют с сентября 2017 года.

Напомним, певец из Португалии Сальвадор Собрал стал победителем международного конкурса песни «Евровидение-2017», финал которого прошел 13 мая в Киеве. Он исполнил песню на португальском языке Amar pelos dois («Любить за двоих»).

Выступление Собрала выиграло и голосование профессионального жюри, и телезрителей. В сумме Собрал получил 758 баллов.

Второе место занял представитель Болгарии Кристиан Костов — 615 баллов, на третьем месте SunStroke Project из Молдовы — 374 балла.