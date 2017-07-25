«Евровидение-2018»: стали известны даты и место проведения конкурса
25 июля 2017, 22:48
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Международный песенный конкурс «Евровидение-2018» пройдет в Лиссабоне. Такое решение приняли Европейский вещательный союз и португальское телевидение.
На проведение конкурса у себя кроме португальской столицы претендовали еще пять городов.
Полуфиналы пройдут 8 и 10 мая, финал — 12 мая.
Как отмечает Sputnik, национальные отборы стартуют с сентября 2017 года.
Напомним, певец из Португалии Сальвадор Собрал стал победителем международного конкурса песни «Евровидение-2017», финал которого прошел 13 мая в Киеве. Он исполнил песню на португальском языке Amar pelos dois («Любить за двоих»).
Выступление Собрала выиграло и голосование профессионального жюри, и телезрителей. В сумме Собрал получил 758 баллов.
Второе место занял представитель Болгарии Кристиан Костов — 615 баллов, на третьем месте SunStroke Project из Молдовы — 374 балла.
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