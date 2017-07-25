Трамп обвинил Украину в саботаже его президентской кампании

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что Украина саботировала его предвыборную кампанию. Об этом он сообщил в Twitter.





«Попытки Украины саботировать кампанию Трампа „потихоньку работали на улучшение позиций Клинтон“, и где же расследование, генеральный прокурор?» — написал он в Twitter.

Президент также обвинил генпрокурора Джеффа Сешнса в том, что он занял «очень слабую позицию в отношении преступлений Хиллари Клинтон» и утечки Intel.

Ранее кандидат на должность директора ФБР Кристофер Рэй пообещал проверить, вмешивалась ли Украина в президентские выборы в США.

До этого в Белом доме заявили, что украинское посольство в Вашингтоне во время избирательной кампании 2016 года помогало Демократической партии США, от которой баллотировалась Хиллари Клинтон. Заявление администрации американского президента стало первым официальным обвинением Украины во вмешательстве в выборы президента.

Несколько месяцев назад американское издание Politico вышло со статьей, в которой рассказывается о том, что попытки Украины помешать победе Трампа навредили ей самой.