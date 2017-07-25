Пентагон сообщил о подготовке КНДР нового запуска ракеты

Северная Корея, возможно, занимается подготовкой нового запуска баллистической ракеты, который может пройти в течение шести дней.
Как сообщает во вторник телеканал CNN со ссылкой на источник
в Пентагоне, разведка США обнаружила в городе Кусон транспортные
средства, перевозящие оборудование для запуска баллистической ракеты.
По словам источника, после подобных передвижений техники, запуск
может пройти в течение шести дней, что будет совпадать с отмечаемым
в стране 27 июля окончанием Корейской войны.
Напомним, после того, как Северная Корея испытала, предположительно,
межконтинентальную баллистическую ракету, США заявили, что готовы
задействовать против КНДР все возможности, включая военную силу.
Москва и Пекин заявили о недопустимости попыток решить проблему силой.
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