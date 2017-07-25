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Пентагон сообщил о подготовке КНДР нового запуска ракеты

  • 25 июля 2017, 11:44
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Северная Корея, возможно, занимается подготовкой нового запуска баллистической ракеты, который может пройти в течение шести дней.

Как сообщает во вторник телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне, разведка США обнаружила в городе Кусон транспортные средства, перевозящие оборудование для запуска баллистической ракеты.

По словам источника, после подобных передвижений техники, запуск может пройти в течение шести дней, что будет совпадать с отмечаемым в стране 27 июля окончанием Корейской войны.

Напомним, после того, как Северная Корея испытала, предположительно, межконтинентальную баллистическую ракету, США заявили, что готовы задействовать против КНДР все возможности, включая военную силу.

Москва и Пекин заявили о недопустимости попыток решить проблему силой.


Деловая газета "Взгляд"

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