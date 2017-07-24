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В Швейцарии преступник напал с бензопилой на прохожих

  • 24 июля 2017, 14:20
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В швейцарском городе Шаффхаузен преступник напал с бензопилой на прохожих на улице. По предварительным данным, пять человек получили ранения, двое из них — тяжелые.

Преступник пока остается на свободе. Его личность не установлена.

Полиция оцепила часть старого города, где произошло нападение. В центре Шаффхаузена закрыты магазины.



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