В Швейцарии преступник напал с бензопилой на прохожих

В швейцарском городе Шаффхаузен преступник напал с бензопилой на прохожих на улице. По предварительным данным, пять человек получили ранения, двое из них — тяжелые.

Преступник пока остается на свободе. Его личность не установлена.

Полиция оцепила часть старого города, где произошло нападение. В центре Шаффхаузена закрыты магазины.



