Евросоюз рассмотрит ответ на санкции США против России, если они коснутся европейских компаний

Евросоюз намерен ответить США на санкции против России в том случае, если планируемые новые ограничения в отношении российской экономики затронут интересы европейских компаний, сообщила газета Financial Тimes.
К тому, чтобы быть готовым к соответствующим ответным мерам призвал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в документе, который подготовлен к заседанию ЕК, запланированному на среду.
В документе, которым располагает издание, в частности, предлагается «быть готовым к действиям в ближайшие дни» в том случае, если антироссийские санкции Соединенных Штатов «будут приняты без учета озабоченностей ЕС».
В нем также содержится требование к Вашингтону дать «публичные или письменные заверения», что санкции не отразятся на интересах европейского бизнеса в России.
В частности, документ ЕК предусматривает применение европейских законов, чтобы предотвратить навязывание американских санкций Европе, а также «принятие ответных мер, соответствующих требованиям ВТО».
Издание указывает, что озабоченности в Европе вызывает то, что новые санкции могут коснуться связанных с Россией проектов европейских компаний, в том числе тех, которые задействованы в проекте Nord Stream 2.
Кроме того, ЕК считает, что планируемые против России меры могут «повлиять на значительное число европейских компаний, которые ведут законный бизнес с Россией, с учетом европейских мер против нее, в таких сферах, как железные дороги, финансы, перевозки, горнодобывающая промышленность».
Как сообщалось, палата представителей американского конгресса согласовала с сенаторами законопроект с внесенными в него поправками, предусматривающий новые санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Ранее документ был принят сенатом. После одобрения палатой он должен быть передан на подпись президенту.
Голосование по законопроекту в палате представителей намечено на вторник, отмечет газета.
Санкции на Россию ужесточаются в связи с так называемым «вмешательством» в американские президентские выборы.
Представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила в воскресенье, что администрация поддерживает исправленный законопроект, и предположила, что президент Дональд Трамп его подпишет.
«Администрация поддерживает жесткий подход к России, в частности, по внедрению этих санкций», — заявила Сандерс в интервью телеканалу АВС.
Она добавила, что первоначальный вариант законопроекта, одобренный сенатом, «был написан плохо», однако представителям администрации удалось «поработать с палатой представителей и сенаторами» и добиться тех изменений, которые устраивают правительство.
В то же время, Трамп считает, что Россия и представители Демократической партии смеются над тем, как в США проходит «охота на ведьм» — расследование якобы имевших место попыток Москвы повлиять на американские выборы. Такую позицию в воскресенье высказал глава государства в «Твиттере».
По словам Трампа, в стране «продолжается сфабрикованная охота на русских ведьм», суть которой в поисках некого влияния на выборы со стороны РФ. Американский лидер подчеркнул, что, в действительности, речь идет о попытках найти предлог для оправдания поражения демократов на выборах. По мнению президента, «это вызывает смех у двух групп — демократов и русских».
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