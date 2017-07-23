В Египте 28 человек приговорили к смертной казни по делу об убийстве генпрокурора
- 23 июля 2017, 10:12
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Люди в материале: Хишам Баракат (1)
Места: Египет (45)
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