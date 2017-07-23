В Египте 28 человек приговорили к смертной казни по делу об убийстве генпрокурора

  • 23 июля 2017, 10:12
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Уголовный суд египетской столицы вынес в субботу приговор о смертной казни через повешение 28 обвиненным по делу об убийстве генерального прокурора страны Хишама Бараката в 2015 году. Об этом сообщил представитель суда.

Под следствием по делу об организации и непосредственном участии в совершении преступления находилось 67 человек, 16 из них — в бегах. Подавляющее большинство из них принадлежит к движению «Братья-мусульмане», которое запрещено в стране и причислено к террористическим группировкам. Среди обвинений — сотрудничество с исламистским движением ХАМАС с целью проведения на египетской территории и других террористических актов, пишет ТАСС.

В июне 2015 года в Каире был убит генеральный прокурор Египта Баракат. Заложенная в припаркованный автомобиль бомба была приведена в действие дистанционно на пути следования его кортежа. С тяжелыми ранениями главу надзорного органа доставили в больницу, однако врачи, сделавшие несколько операций, так и не смогли спасти его жизнь.


Naviny.by

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