Составлен топ-5 недорогих машин, удобных для секса

Эксперты информационного издания iReactor назвали пятерку недорогих машин, которые удобны для занятия сексом.

Как отмечается, самой «семейной» машиной стала LADA XRay, в которой достаточно просторно, как на заднем, так и на переднем сиденье. Специалисты единогласно пришли к выводу, что новый SUV от LADA — это самая удобная для любви машина за разумные деньги. Цена новой модели составляет от 549 000 российских рублей. Преимуществом машины также является то, что случайные прохожие не увидят пару из-за высокого клиренса авто.

Также в топ-5 попали:

2. Toyota Camry («благодаря своему роскошному внешнему виду не даст повода вашей спутнице для отказа», — отмечают составители). Ее цена от 800 000 рублей за автомобиль с пробегом.

3. Ford Focus («интерьер этой машины, в котором нет ничего лишнего, помогает любовникам, настраивая их на нужный лад»). Цена на б/у машины этой марки начинается от 376 100 рублей.

4. Toyota Corolla («ее выбирают люди, которым не нужны лишние слова, влюбленные в ней действуют сразу, не задумываясь о последствиях, порой придаваясь утехе в самых людных местах». Цена от за б/у от 393 800 рублей.

5. Hyundai Solaris (в нем «люди часто занимаются любовью, однако жалуются на некоторые неудобства конструктивной части авто»). Взять из салона по специальной программе машину можно за 495 600 тысяч рублей прямо из салона.