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Вокалист Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой

  • 20 июля 2017, 21:24
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Вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон найден мертвым в доме в Калифорнии. Об этом первым сообщил таблоид TMZ.

По информации TMZ, Беннингтон повесился. Ему был 41 год.

Официального подтверждения этой информации нет.


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