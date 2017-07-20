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Google впервые радикально обновит дизайн поисковой страницы

  • 20 июля 2017, 20:48
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Google известен минималистичной стартовой страницей: есть только строка поиска и несколько основных кнопок. Но скоро все поменяется — издание The Guardian сообщает, что корпорация планирует серьезные изменения в дизайне поисковика. Должна появиться персонализированная лента новостей, рекомендуемые видео, свежие музыкальные подборки, статьи, спортивные события и другая информация.

Лента будет формироваться не только исходя из ваших предпочтений, но также на основе актуальных событий в месте проживания пользователя и мире в целом. Это означает, что люди всегда будут в курсе происходящего и не пропустят важные новости (даже если не хотят о них знать).

Обновление планируется запустить в ближайшее время на территории США, а до остальных регионов оно доберется в течение нескольких недель.


Onliner.by

Метки: Общество (26914)

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