Google впервые радикально обновит дизайн поисковой страницы

Google известен минималистичной стартовой страницей: есть только строка поиска и несколько основных кнопок. Но скоро все поменяется — издание The Guardian сообщает, что корпорация планирует серьезные изменения в дизайне поисковика. Должна появиться персонализированная лента новостей, рекомендуемые видео, свежие музыкальные подборки, статьи, спортивные события и другая информация.

Лента будет формироваться не только исходя из ваших предпочтений, но также на основе актуальных событий в месте проживания пользователя и мире в целом. Это означает, что люди всегда будут в курсе происходящего и не пропустят важные новости (даже если не хотят о них знать).

Обновление планируется запустить в ближайшее время на территории США, а до остальных регионов оно доберется в течение нескольких недель.