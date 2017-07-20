Стройка 20.07 - 22.07:

Белорусы, вымогая у украинца деньги, принудили его к оральному сексу и сняли это на телефон

  • 20 июля 2017, 15:29
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В Москве двое белорусов и житель Краснодарского края вымогали у приезжего из Украины 200 тысяч рублей (почти 3,4 тыс. долларов по нынешнему курсу).

Один из вымогателей, чтобы сломить волю украинца, угрожая ножом, заставил его прикоснуться губами к своему члену, второй же снимал происходящее на видео. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как отмечают правоохранители, преступление было совершено еще в марте этого года, однако задержать злоумышленников удалось только сейчас.


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