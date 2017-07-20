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Видео эпического прыжка пьяного белоруса в турецкий бассейн

  • 20 июля 2017, 14:23
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Подвыпивший белорус на отдыхе решил прыгнуть в бассейн. Что из этого получилось — смотрите сами.

Сообщается, что происшествие произошло в Турции. Чем завершилась история и как сильно пострадал герой видео, пока неизвестно.


nn.by
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