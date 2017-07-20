Появился секс-робот для имитации изнасилования

Секс-игрушка породила спор об этике.

Появилась пластиковая кукла для взрослых, которую можно настроить на режим безразличия, пишет Independent. Одна из ролей куклы называется Frigid Farrah. Это сдержанная и скромная девушка, говорится в описании. Она реагирует на прикосновения или очень вяло, или вообще хочет, чтобы от нее отстали. Другая программируемая модель,Young Yoko, описана как «настолько юная, что ей едва исполнилось 18».

По мнению создателей, новая игрушка стоимостью 10 000 долларов воплощает самые тайные фантазии мужчин. «Одни говорят, лучше пусть насилуют роботов, чем реальных людей. Другие — что это только подстегнет насильников к действиям», — говорит профессор Ноэль Шарки, специалист по искусственному интеллекту. Согласно прошлогоднему опросу Университета Дуйсбург-Эссен в Германии, больше 40 % из 263 опрошенных гетеросексуальных мужчин могли бы заняться сексом с цифровой куклой. Другой опрос показал, что четверть молодых людей в Великобритании хотели бы встречаться с роботом.

Неудивительно, что в мире, где в компьютерной игре можно переспать с проституткой, а потом убить ее, появились пугающе реалистичные игрушки для имитации изнасилования.