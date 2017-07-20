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В Азербайджане российского блогера, депортированного из Беларуси, приговорили к трем годам за поездку в Нагорный Карабах

  • 20 июля 2017, 12:09
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Судья Бакинского суда по тяжким преступлениям Аловсат Аббасов приговорил российского блогера Александра Лапшина к трем годам колонии общего режима по статьям о публичных призывах, направленных против государства, и нарушении госграницы.

«Перед азербайджанским народом моя вина только нравственная, ни в коем случае не в правовой плоскости. Я понимаю, насколько Карабах важен для Азербайджана. Ни при каких условиях я не вступал в преступную связь с армянскими властями», — заявил Лапшин в последнем слове 19 июля.

Обвинение просило приговорить Лапшина к 6,5 года лишения свободы.

Лапшина осудили за неоднократные поездки в Нагорный Карабах, за которые с 2011 года он находится в «черном списке» МИД Азербайджана. После этого, в 2015 году, он смог попасть в Азербайджан по украинскому паспорту, где он значился как «Олександр». Это стало поводом для возбуждения уголовного дела и объявления Лапшина в розыск.

Блогера задержали в декабре 2016 года в Беларуси. Хотя Россия и Израиль (он гражданин обеих стран) выступали против, Минск выдал Лапшина Баку.


Meduza

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