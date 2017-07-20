«Кто убил Павла?». В годовщину убийства Шеремета в Киеве прошла акция памяти

Акция памяти журналиста Павла Шеремета прошла в четверг в Киеве.

Она началась в четверг утром на месте убийства журналиста: на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», несколько сотен человек почтили память П.Шеремета, затем прошли организованным шествием по центральным улицам Киева до здания администрации президента, где высказали свои требования о том, чтобы убийство быстрее и эффективнее расследовались и были названы не только исполнители, но и организаторы, и заказчики этого преступления.

Затем участники акции пришли к зданию министерства внутренних дел и Национальной полиции Украины на ул. Богомольца. На дверях проходной они развесили большой плакат с портретом П.Шеремета и надписью «Кто убил Павла?», а также еще несколько подобных плакатов. Кроме того, они нанесли черные прямоугольники с надписью «Кто убил Павла?» на плитку возле проходной МВД и Нацполиции. В акции приняли участие представители СМИ, общественные активисты, ряд народных депутатов, в частности бывшие журналисты «Украинской правды», а теперь депутаты Сергей Лещенко и Мустафа Найем.

20 июля 2016 года в 7.45 в центре Киева была взорвана машина руководителя «Украинской правды» Алены Притулы, в которой находился П.Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства П.Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.