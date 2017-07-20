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Американская учительница подарила секс школьнику на день рождения

  • 20 июля 2017, 09:13
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В США суд вынес приговор 27-летней учительнице английского языка, которую уличили в интимной связи со школьником. Выяснилось, что она преподнесла своему ученику секс в виде подарка на 16-летие — и именно этот факт спас ее от более сурового наказания.

Как пишет The Daily Mail, замужняя учительница Эмили Лофинг вступила в половую связь с подростком в феврале. По приговору суда она должна будет провести в тюрьме 90 дней, однако при условии хорошего поведения на свободу она сможет выйти после 53 дней в заключении.

В 2015 году на весь мир прогремела история преподавателя английской словесности Дженнифер Фитчер из штата Флорида — ее уличили в совращении троих 17-летних подростков, суд приговорил ее к 22 годам тюремного заключения.


Naviny.by

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