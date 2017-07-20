У сенатора Джона Маккейна диагностировали рак мозга

Отмечается, что 14 июля врачи успешно провели операцию по удалению пятисантиметрового сгустка крови из левого глаза сенатора.

Как следует из документа, 14 июля хирурги медицинского центра в Финиксе (штат Аризона) успешно провели операцию по удалению пятисантиметрового сгустка крови из левого глаза Маккейна. 80-летний сенатор в настоящее время чувствует себя хорошо, но не будет заниматься делами по крайней мере в течение следующей недели.

Специалист, который участвовал в операции, продолжавшейся больше трех часов, сообщил телеканалу CNN, что у законодателя была диагностирована глиобластома, связанная с образованием тромба. По словам врача, опухоль была удалена.

Газета The New York Times опубликовала заявление представителей больницы, где лечили сенатора. В нем говорится, что Маккейну может потребоваться курс радио- и химиотерапии.

Президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления законодателю. «Сенатор Джон Маккейн всегда был борцом. Меланья и я мысленно с сенатором Маккейном и всей его семьей. Поправляйтесь скорее», — приводит пресс-служба Белого дома слова главы государства.